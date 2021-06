Tirol : 29-Jähriger will ins Gefängnis und tötet dafür einen Rentner

Eine Tat in Österreich schockiert: Um ins Gefängnis zu kommen, ersticht ein junger Mann einen 70-Jährigen. Der Täter hatte den Entschluss zu töten bereits vor Wochen gefasst.

Ein 29-Jähriger hat nach eigenen Angaben in Österreich einen Mann gezielt getötet, um ins Gefängnis zu kommen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Das bislang nicht identifizierte Opfer wurde am Montagabend am Ufer des Inns in Kufstein im Bundesland Tirol nahe der bayrischen Grenze gefunden.