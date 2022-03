Wil SG - 29-Jähriger wird nach zwei Bränden in einer Nacht festgenommen

Am Samstag kurz nach 1.10 Uhr hat die Kantonale Notrufzentrale St. Gallen die Meldung von einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Buchenstrasse in Wil erhalten. Die aufgebotene Feuerwehr evakuierte alle Bewohnenden des Mehrfamilienhauses, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Samstag mitteilte. Einige Personen seien ab Balkonen gerettet worden, da das Treppenhaus zu stark verraucht gewesen sei.



Die allesamt unverletzten Evakuierten wurden in einem nahe gelegenen Schulhaus untergebracht. Den Brand im Keller brachte die Feuerwehr rasch unter Kontrolle. Die Wohnungen sind aufgrund des grossen Rauchschadens derzeit nicht bewohnbar. Die Stadt Wil hat Ersatzunterkünfte organisiert, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Als mögliche Brandursache steht Brandstiftung im Vordergrund. In diesem Zusammenhang wurde ein 29-jähriger Schweizer festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, den Brand gelegt zu haben. Die genaue Brandursache wird durch das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St. Gallen abgeklärt.