Labor-Schimpansin: Auf diesen Moment musste Vanilla 29 Jahre warten

Vanilla hatte bis zu ihrem zweiten Lebensjahr in einem Labor in New York gelebt. Später kam sie in eine kalifornische Auffangstation, wo ihre Sicht auf den Himmel durch ein eingezäuntes Dach eingeschränkt war. Ihr Leben nahm jedoch eine positive Wendung, als sie in die Rettungsstation von Save the Chimps in Fort Pierce, Florida, umgesiedelt wurde.

Herzliche Begrüssung durch das Alphamännchen

Vanilla lebte sich schnell ein

Vanillas Weg in die Freiheit war geprägt von ihrer anfänglichen Gefangenschaft im New Yorker Laboratory for Experimental Medicine and Surgery in Primates (LEMSIP), wo sie in kleinen Hängekäfigen eingesperrt war. Im Alter von zwei Jahren wurde sie in die Wildlife Waystation in Kalifornien gebracht, wo sie sich einer kleinen Familiengruppe in einem grösseren Gehege anschloss.