Ökofeministinnen und -feministen wohnten seit knapp einem halben Jahr auf dem Mormont-Hügel bei Eclépens VD in der freien Natur. Am Dienstag wurde die Besetzung von der Polizei geräumt.

Darum gehts Der Mormont-Hügel im Waadtland wurde von Ökofeministinnen und -feministen seit Oktober besetzt.

Die Aktivistinnen und Aktivisten wollten damit verhindern, dass die dortige Steingrube ausgebaut wird. Der Konzern Holcim baut darin Rohstoffe ab.

Der Mormont-Hügel wurde gestern von der Polizei gestürmt und geräumt.

Die Aktion dauerte den ganzen Tag: Die Besetzenden hatten Barrikaden gebaut und sich in der Höhe festgebunden.

Fast e in halbe s Jahr leb t en sie mitten im Wald – gestern nahm ihr Aufstand ein abruptes Ende: Der Mormont-Hügel in Eclépens VD wurde geräumt, die selbsternannten «Zadisten» wurden vertrieben oder festgenommen. Gesamthaft habe es sich um eine Ansammlung von rund 150 Personen gehandelt. Die Polizei zieht eine positive Bilanz, «trotz der potentiell unvorhersehbaren Reaktionen der Aktivisten», sei es gelungen jegliche Ausschreitungen zu vermeiden, sagt Polizeikommandant Jacques Antenen an der Pressekonferenz am Abend. Ein Polizist habe sich wegen eines Feuerwerkskörpers Verbrennungen zugezogen. 29 Personen sind laut Polizei verhaftet worden.

Die Räumung dauerte den ganzen Tag. Unter den Flöten- und Trommelklängen der Besetzenden näherte sich die Einsatztruppe bereits in den frühen Morgenstunden dem Camp. Die Aktivisten und Aktivistinnen hatten in monatelanger Arbeit Barrikaden und Hindernisse installiert. Sie positionierten sich teils auf Installationen in der Höhe, in selbstgebauten Baumhäusern oder ketteten sich an Vorrichtungen und andere Menschen, um die Räumung möglichst schwierig zu gestalten. Die Barrikaden waren damit nicht nur materiell: «Ja, es ist gefährlich, deshalb machen wir es. Wir hoffen, dass die Polizei zuerst versucht, unser Codeschloss zu lösen, anstatt uns mit der Zange an die Arterien zu gehen», sagte ein Aktivist vor Ort, mit einer Kette um den Hals.

Was wollen die Besetzer? Die Aktivisten nannten sich «ZAD de la Colline», was so viel heisst wie «Verteidigungszone am Hügel». Das Kollektiv selbst nennt sich «Orchidee» - eine Referenz an die Blütenpracht im Gebiet. Die Demonstranten und Demonstrantinnen stammten nicht mehr nur aus der Romandie, sondern reisten auch aus der Deutschschweiz, dem Tessin und gar aus dem nahen Ausland an. Mit der Besetzung des Mormont-Hügels demonstrierten sie gegen den geplanten Ausbau einer Steingrube des Zement-Riesen Holcim. Einsprachen von Umweltorganisationen haben ihre Wirkung verfehlt - ein Bundesgerichtsentscheid ist noch hängig.

Am Nachmittag hatte die Polizei die Barrikaden zum Camp durchdrungen. Mit Kettensägen und anderen Werkzeugen verschafften sich die Einsatzkräfte gegen 15.30 Uhr Zutritt zu einem besetzten Haus im Herzen des Camps. In anderen Teilen des Lagers machten sich die Einsatzkräfte daran, mit Kranen die Aktivisten und Aktivistinnen aus luftiger Höhe zu evakuieren: «Der komplexeste Einsatz», schrieb die Polizei in einem Zwischenbericht. Die Personen mit Rettungsgurten zu versehen, ohne sie zu Fall zu bringen, gestaltete sich als schwieriges und zeitintensives Unterfangen. Dafür waren Spezialisten von Feuerwehr und Polizei im Einsatz.

Am frühen Abend gegen 17 Uhr schien der Platz mehrheitlich geräumt, nur noch einzelne Personen wurden abgeführt. Einige Zadisten und deren Anhänger demonstrierten nach der Räumung im naheliegenden Dorf La Sarraz für die Freilassung der Inhaftierten.

Die Besetzung verschaffte den Zadisten international Gehör, mehrere Organisationen sprachen ihren Support aus. An der Pressekonferenz am Abend sagte Regierungsrätin Béatrice Métraux gar, die Zadisten hätten ein Problem ans Licht gebracht: Die Abhängigkeit von Beton. Sie versprach: «Diese gesellschaftlichen Fragen werden nicht unter den Teppich gekehrt.»