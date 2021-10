Bismarck-Archipel : 29 Tage auf offener See – Männer überleben dank Kokosnüssen

Im südlichen Pazifik rettete ein Fischer zwei Männer vor der Küste einer Insel Papua Neuguineas. Die beiden Männer trieben vor 29 Tagen von den Solomon Islands ab.

Die beiden Pechvögel gelangten am Ende in die Nähe der zu Papua-Neuguinea gehörenden Insel Neubritannien.

Am 3. September traten die beiden Männer ihre Reise von den Salomon Inseln an.

Mit Hilfe von Orangen, Kokosnüssen und Gebeten haben zwei Männer von den Salomon-Inseln 29 Tage im südlichen Pazifischen Ozean überlebt, bevor sie 400 Kilometer von ihrer Heimat entfernt vor der Küste Papua-Neuguineas gerettet wurden. Livae Nanjikana und Junior Qoloni waren in der für ihre Unberechenbarkeit berüchtigten Salomonensee unterwegs, als sie nur drei Stunden nach ihrem Reiseantritt am 3. September in raues Wetter gerieten.