Kalifornien, USA: 2995 Tage in Folge – Disney-Fan bricht mit seinen Besuchen einen Weltrekord

Jeff Reitz besuchte den Freizeitpark in Anaheim, Kalifornien, an insgesamt 2995 Tagen.

Der 50-Jährige Kalifornier Jeff Reitz hält den offiziellen «Guinness World»-Rekord mit den meisten aufeinanderfolgenden Besuchen in einem Freizeitpark.

Zwischen dem Jahresbeginn 2012 und März 2020 war er 2995 Mal Gast im Freizeitpark in Anaheim.

Seit Dienstag ist Jeff Reitz für seine Disneyland-Besuche stolzer Guinness-Weltrekordhalter. Der Weltrekord hat seinen Ursprung bereits über zehn Jahre zurück. Seit dem 1. Januar 2012 besuchte er den Freizeitpark in Anaheim im US-Staat Kalifornien jeden Tag. Bis zum 13. März 2020 kam er so auf insgesamt 2995 Tage. Dann wurde der Freizeitpark-Fanatiker abrupt durch die Einschränkungen der Corona-Pandemie ausgebremst.

Auf die Idee kam der 50-Jährige US-Amerikaner laut der «New York Post» am Neujahrstag 2012 mit seiner Ex-Freundin. Beide gingen damals keiner Arbeit nach und fanden Gefallen am Gedanken, den Freizeitpark während des gesamten Jahres jeden Tag zu besuchen. «Wir beschlossen Disneyland positiv zu nutzen, da wir arbeitslos waren und Jahreskarten geschenkt bekommen hatten, wir haben so kostenlose Unterhaltung bekommen», sagt Reitz zu «Guinness World Records». Die Besuche hätten ihnen beiden geholfen rauszugehen und ein positives Mindset zu entwickeln. Ausserdem konnten sie immer neue Kontakte knüpfen. «Man wusste nie genau, wen man antreffen wird».