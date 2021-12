Corona-Vorschriften – «Ich würde nie wieder buchen» – Wellnesshotels haben Stress mit 2G+

«Ich würde nicht wieder buchen»

News-Scout Heidi ist gerade in den Ferien in Flims. Sie fände 2G+ in Ordnung, wenn es für alle gelten würde. «Aber jetzt dürfen sich Ungeimpfte unter 16 Jahren und geboosterte Risikogruppen frei bewegen. All diejenigen, die doppelt geimpft sind seit mehr als vier Monaten, müssten täglich einen Test machen.»