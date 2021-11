Österreich : 2G-Regel bleibt bis ins neue Jahr bestehen – keine Ski-Ferien für Ungeimpfte

Weihnachten wird in Österreich noch nicht unter normalen Vorzeichen stattfinden können. Und für Ungeimpfte fallen die Ski-Ferien wohl ins Wasser.

Ab Montag werden die Corona-Massnahmen in ganz Österreich weiter verschärft – aufgrund der aktuellen Explosion der Positiv-Befunde musste die Regierung die Reisleine ziehen. Auf Ungeimpfte kommt mit der neuen 2G-Regelung de facto ein Freizeit-Lockdown zu. Sie dürfen weder körpernahe Dienstleister wie Coiffeure in Anspruch nehmen, noch ist ihnen ein Lokalbesuch oder Hotelaufenthalt erlaubt.

Das Ziel der Regierung ist klar: Die Menschen sollen sich impfen lassen, um sich von den Massnahmen zu befreien. Und es funktioniert offenbar. Tausende stürmten noch am Samstag in die Impfstrassen, schnell bildeten sich lange Schlangen. Wer sich impfen lassen wollte, brauchte Geduld.

Düsterer Ausblick auf die Zukunft

Aufgezeichnet wurde das Gespräch am Samstag, kurz nachdem das erschütternde Allzeithoch von beinahe 10’000 Corona-Fällen durch die Behörden gemeldet wurde. Beide verteidigen in dem Interview die sprunghafte Verschärfung der Massnahmen und den Stufenplan. Den Vorwurf vieler Experten, dass die Politik (wieder einmal) zu spät reagiert habe, weisen sowohl Schallenberg als auch Kogler von sich.

Weihnachten wird nicht normal

«Keiner von uns hat eine Kristallkugel, wir wissen nicht genau, wie es sich entwickelt», erklärt etwa der Bundeskanzler und setzt nach: «Es wäre absurd gewesen, im Sommer, in einer Phase, in der es nicht notwendig war, Massnahmen zu verhängen, die die Menschen nicht akzeptiert hätten.»

Dann geben beide Regierungschefs eine Prognose ab, die auf düstere Zeiten hindeutet: Zwar wolle man die Massnahmen keinen Tag länger als notwendig in Kraft lassen, bekräftigt Schallenberg. Doch auf Nachfrage muss auch er zugeben: «Ich gehe nicht davon aus, dass in sechs Wochen die Situation so ist, dass wir die Massnahmen wieder zurücknehmen können. Also wird es wohl ein 2G-Weihnachten werden.»