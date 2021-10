«Après-Ski wie früher wird es nicht geben» : 2G-Regel für Ski-Touristen – Österreich fährt einen harten Kurs

Ischgl entwickelte sich im März 2020 zu einem europäischen Corona-Hotspot. Wer in Österreich in dieser Saison Après-Ski machen will, muss nun entweder geimpft oder genesen sein.

Darum gehts Beim Après-Ski gilt in Österreich die 2G-Regel.

Letzte Saison entwickelte sich der Skiort Ischgl zu einem Corona-Hotspot.

Auch in der Schweiz gibt es Stimmen, die die Regeln in den Skigebieten verschärfen wollen.

Die österreichische Bundesregierung hat sich mit den Bundesländern auf zahlreiche Massnahmen verständigt, die einen sicheren Wintertourismus gewährleisten sollen. Neben der 3G-Regelung für Seilbahnen wird mit der zweiten Phase des aktuellen Stufenplans eine 2G-Regelung im Après Ski eingeführt, wie heute.at berichtet.



«Après-Ski wie früher wird es nicht geben!» – sagten Ministerin Elisabeth Köstinger und der Vorsitzende Günther Platter (beide ÖVP) bei der Landeshauptleutekonferenz am Mittwoch. Für Après-Ski-Lokale gelten demnach die gleichen Regeln wie für die Nachtgastronomie – nur Geimpfte und Genesene haben Zutritt. Gleichzeitig sollen die Gemeinden mehr Kompetenzen bekommen, um auf regionale Cluster besser reagieren zu können. Die Gemeinden dürfen künftig Sperrstunden, insbesondere für Après-Ski-Lokale, verhängen.

Gemeinden erhalten mehr Befugnis

Bürgermeister sollen Öffnungs- und Schliesszeiten, darunter auch «Pausensperrstunden» zum Durchlüften von Räumlichkeiten, oder den Umstieg vom Bar- auf den Restaurantbetrieb, anordnen können. Entsprechende Erlässe sind aber mit den Gesundheitsbehörden abzusprechen.



«Es wird eine Wintersaison geben – aber ohne Après-Ski, wie wir es von früher kennen. Um den Auswüchsen beim Après-Ski, wie sie da und dort in der Vergangenheit zu beobachten waren, einen Riegel vorzuschieben, erhalten die Gemeinden nun per Gesetz ein Instrument dazu», erklärt Tirols Landeshauptmann Günther Platter die neuen Regeln. «Die Gemeinden können künftig die Öffnungszeiten des Après-Ski-Betriebs individuell regeln. Das ist für eine Wintersaison, in der die Sicherheit von Einheimischen, Gästen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oberste Priorität hat, unerlässlich.»

Im März 2020 hatten sich Tausende Feriengäste aus ganz Europa im Skiort Ischgl mit dem Coronavirus infiziert. Am 17. September wurden die ersten Klagen von Reisenden und Hinterbliebenen vor einem Zivilgericht in Wien verhandelt. Rund 100 weitere Klagen gegen die Republik Österreich sind in Vorbereitung. Laut Klägeranwalt Alexander Klauser sind rund 11’000 Corona-Fälle in verschiedenen Ländern auf Ischgl-Heimkehrer und -Heimkehrerinnen zurückzuführen.

«Eine Zertifikatspflicht in Skigebieten wäre schwachsinnig»

In der Schweiz wurden Stimmen laut, die eine Zertifikatspflicht für Skigebiete forderten. Lukas Engelberger, Präsident der kantonalen Gesundheitsdirektorenkonferenz, sagte in einem Interview mit den Tamedia-Zeitungen: «Skifahren und Winterferien sind freiwillig und zum Vergnügen, da ist eine Zertifikatspflicht zu rechtfertigen. Für die Kunden und Kundinnen ist es angenehmer. Sie müssen da nicht ständig Masken tragen und können sich trotzdem sicher fühlen. Und die Bahnen können ihre Kapazitäten besser auslasten. Die meisten Wintergäste werden ohnehin ein Zertifikat haben.»

Die Forderung kam in der 20-Minuten-Community mehrheitlich schlecht an. Kritik äusserten auch Seilbahnbetreiber und -betreiberinnen. «Eine Zertifikatspflicht in Skigebieten wäre schwachsinnig», sagte damals Bruno Ruppen, Direktor der Bergbahnen Hohsaas. «Unsere Gäste fahren drei Stunden mit dem Zug von Zürich nach Saas-Grund ohne Zertifikat und sollen dann eins für die Bergbahn haben? Das versteht niemand», so Ruppen.

In der vergangenen Saison galt in den Schweizer Skigebieten eine Maskenpflicht und die Einhaltung der Abstandsregeln.

