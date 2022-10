Swiss profitiert vom Nachholbedarf: 3,18 Milliarden Gewinn

«In diesem für uns als Airline finanziell wichtigsten Quartal haben das branchenweit verknappte Angebot und der hohe Nachholbedarf an Flugreisen für vorteilhafte Marktvoraussetzungen gesorgt», so Markus Binkert, CFO der Swiss. Er zieht Bilanz zu den Geschäftsergebnissen der Schweizer Airline. Diese verzeichnete rund 287,7 Millionen Franken operativen Gewinn in den ersten neun Monaten des Jahres 2022.