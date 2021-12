Nachholspiel in der Champions League – 3:2 bei Atalanta – Villarreal hätte YB die nötige Schützenhilfe geleistet

Die Gruppenphase der Champions League dauerte einen Tag länger als erwartet: Bergamo versinkt am Mittwochabend im Schnee, die Partie Atalanta gegen Villarreal, die zeitgleich wie YBs Spiel im Old Trafford auf 21 Uhr angesetzt gewesen wäre, muss verschoben werden. Zunächst um einige Minuten, dann auf den nächsten Tag.



Die Ausgangslage wäre für Mittwoch so prickelnd gewesen: Gewinnt Atalanta, überwintern Nati-Star Remo Freuler und Co. in der Champions League. Sollte Atalanta verlieren, hätte YB ein Sieg in Manchester gereicht, um dem Team von Gian Piero Gasperini den Europa League Platz wegzunehmen. Als das Spiel am Donnerstag um 19 Uhr dann endlich losgeht, ist das zweite Szenario bereits nicht mehr möglich: YB spielte im Old Trafford 1:1 .