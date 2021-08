Fifa-Bericht veröffentlicht - 3,2 Milliarden Franken für Berater – so irre ist der Transfermarkt wirklich

1 / 3 Kein Club auf der Welt gibt mehr Geld für Transfers aus als Manchester City. imago images/Sportimage Die grössten Einnahmen weist Seferovic-Club Benfica Lissabon aus. imago images/GlobalImagens Mino Raiola gehört zu den mächtigsten Spielerberatern der Welt. imago images/Independent Photo Agency

Darum gehts Ein neuer Bericht der Fifa gibt Einblicke in die Entwicklung des Fussball-Transfermarkts über die vergangenen zehn Jahre.

Darin legt die Fifa den Fokus auf internationale Spielerwechsel.

Die Schweizer Vereine wirtschafteten ausgezeichnet.

Während Transfersummen zuletzt eher wieder abnahmen, schnellten die finanziellen Beteiligungen von Spielerberatern in die Höhe.

Die verrückten Zahlen

133’225 Spieler haben im Zeitraum zwischen 2011 und 2020 ihren Club verlassen und sind in ein anderes Land gewechselt. Insgesamt waren 8264 Vereine an Wechseln beteiligt und haben dabei 44.2 Milliarden Franken umgesetzt.

Engländer hauen Kohle raus

Auf dem grössten Fuss lebte in den vergangenen zehn Jahren Manchester City. Wie viel Geld der englische Meister allerdings konkret ausgegeben hat, lässt der Fifa-Bericht offen. 130 Spieler hat der Scheich-Club in diesem Zeitraum aus dem Ausland verpflichtet, für rund 60 Prozent davon griff man in die Vereinskasse. Hinter Manchester City folgen Chelsea und der FC Barcelona.

Unter den Top 30 befinden sich zudem gleich zwölf Clubs aus England. Insgesamt haben englische Vereine in den letzten zehn Jahren 11.3 Milliarden Franken in internationale Transfers investiert. Die meisten Transfers in den Top 30 hat Benfica Lissabon getätigt – der portugiesische Club kaufte total 167 Spieler zwischen 2011 und 2020.

Transfersummen gehen zurück

Etwas überraschen mag der Blick auf die Entwicklung der Transfervolumen. In allen grösseren europäischen Ligen wurde 2020 weniger Geld ausgeben als noch im Jahr zuvor. In Spanien hat sich dieser Wert im vergangenen Jahr sogar mehr als halbiert. Die weltweite Corona-Pandemie dürfte mitunter auch Einfluss auf den Rückgang gehabt haben.

Ausgaben für Spielerberater explodieren

Zwischen 2011 und 2016 hat sich der Anteil der an Transfers beteiligten Spielerberater fast verdoppelt. Bei fast jedem zehnten internationalen Transfer hat heute ein Berater seine Finger im Spiel. Noch viel deutlicher wird deren Einfluss beim Blick auf die Finanzen: 2011 strichen Spieleragenten weltweit Beteiligungen in Höhe von rund 103 Millionen Franken ein. 2019 waren es mit 584 Millionen über fünf Mal so viel! Über die vergangenen zehn Jahre flossen so insgesamt 3.2 Milliarden Franken in die Portemonnaies von Spielerberatern. Die Fifa schreibt in ihrem Bericht von einer «dramatischen Zunahme».

In Portugal klingeln die Kassen

Die Portugiesen von Benfica Lissabon haben in den letzten zehn Jahren nicht nur die meisten Spieler verpflichtet (167), sondern auch die meisten Spieler wieder abgegeben. Für knapp die Hälfte der 311 abgegebenen Spieler gab es Geld. In der Rangliste der meisten Transfereinnahmen folgen auf Platz zwei und drei Stadtrivale Sporting Lissabon und der FC Barcelona.

FCB wirtschaftet mit am besten

Kein Wunder. weissen die beiden Clubs aus Lissabon auch die positivsten Transfer-Bilanzen aus. Dahinter folgen mit Porto und Ajax Amsterdam zwei weitere Vereine, die bekannt für ihre gute Scouting- und Entwicklungsarbeit sind. Auf Platz 13 schafft es mit dem FC Basel auch ein Schweizer Club in die Rangliste der Clubs mit der besten Transfer-Bilanz der letzten zehn Jahre.

Schweiz macht 450 Millionen Gewinn

Generell steht die Schweiz gut da bei den Transfer-Bilanzen. Im Länder-Ranking, das wenig überraschend von Portugal angeführt wird, schafft man es auf Platz acht. In den vergangenen zehn Jahren verpflichteten Schweizer Clubs für 238 Millionen Franken Spieler aus dem Ausland. Im selben Zeitraum verkauften sie wiederum Profis für 688 Millionen. Das ergibt einen satten Gewinn von knapp 450 Millionen!

Asiaten schreiben rote Zahlen

Rund zwei Drittel der weltweiten Vereine weisen über die letzten zehn Jahre eine positive Transferbilanz auf. Am besten wirtschafteten Clubs aus Südamerika, wo 90 Prozent schwarze Zahlen schrieben. Am anderen Ende der Liste stehen Vereine aus dem asiatischen Fussballverband. Nur knapp 35 Prozent nahmen durch Transfers mindestens so viel Geld ein, wie für neue Spieler wieder ausgegeben wurde.

Ablösesumme? Nicht in Singapur!

Der grösste Sparfuchs-Verein heisst Albirex Niigata. 160 Spieler hat der Club aus Singapur in den letzten zehn Jahren unter Vertrag genommen – ohne einen Rappen für Transferkosten auszugeben. Auch auf Zypern hält man offenbar nicht viel von Ablösesummen: Zypriotische Clubs haben im selben Zeitraum insgesamt 975 vertragslose Spieler verpflichtet.

Beliebte Brasilianer

Für keine Nationalität wird so viel Geld ausgegeben wie für Brasilien. Für rund 6.45 Milliarden Franken haben Clubs aus der ganzen Welt in den letzten zehn Jahren brasilianische Spieler verpflichtet. Dahinter folgen Frankreich (4.1 Milliarden) und Spanien (3.36 Milliarden). Gemeinsam mit Argentinien und Portugal machten diese fünf Nationalitäten 44 Prozent des weltweiten Transfervolumens aus.

Wenige Wechsel aus der Schweiz

In den letzten zehn Jahren haben rund 1300 Spieler aus der Schweiz ins Ausland gewechselt. Damit liegt die Schweiz hinter Ländern wie Zypern (1500), Nigeria (1900) oder Uruguay (2300). An der Spitze liegt auch hier mit klarem Abstand Brasilien. Rund 7284 Spieler sind aus dem südamerikanischen Land in ein anderes gewechselt, allein 1556 davon nach Portugal – Rekord.