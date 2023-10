Nati-Trainer in der Kritik: Murat Yakin, geht es nun um Ihren Job?

«Geht es in den kommenden Wochen um Ihren Job?», wurde Murat Yakin nach dem 3:3 am Sonntag gegen Belarus gefragt. Es ist das allererste Mal, dass Yakin dieser Frage ausgesetzt ist. Schliesslich hatte der Nati-Coach mit seinem Team in der verhältnismässig einfachen EM-Quali-Gruppe gerade zum dritten Mal Punkte liegen lassen. Die Schweiz konnte am Ende sogar froh sein, gegen die Weltnummer 105 die Ungeschlagenheit zu retten. Es sei nicht an ihm, über seinen eigenen Job zu urteilen, entgegnete Yakin und wich aus: «Ich sehe bei der Mannschaft täglich, mit welcher Freude sie ans Werk geht.» Ihn stimme es positiv, wie das Team nach dem 1:3 noch einmal zurückgekommen sei.