Der Mann musste den Fahrausweis abgeben. Ebenso die Lenkerin dieses Autos. Die 26-jährige Schweizerin ist im November 2020 in Wigoltingen TG mit über 2,2 Promille intus verunfallt.

Am Auto entstand Sachschaden von mehreren Tausend Franken.

Ein 36-jähriger Schweizer ist unter starkem Alkoholeinfluss in Altnau TG verunfallt.

Ein 36-jähriger Mann war am Mittwochabend kurz vor 21.45 Uhr stark alkoholisiert auf der Güttingerstrasse von Güttingen TG Richtung Altnau TG unterwegs, als er mit seinem Auto verunfallte. Nach ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau prallte das Auto eingangs Altnau in eine Verkehrsinsel. Beim Schweizer (36) wurde eine Alkoholprobe durchgeführt. Ergebnis: Ein Wert von 1,69 mg/l – das entspricht etwas mehr als 3,3 Promille.

Dem Mann wurde der Fahrausweis an Ort und Stelle abgenommen. Verletzt wurde niemand, es entstand Schaden von mehreren Tausend Franken.

Reflexlosigkeit, Gedächtnisverlust, Verwirrtheit

Blaufahrten mit so hohen Promillewerten sind eher selten. Für die meisten Personen wäre es kaum möglich, mit so einem Wert noch in ein Auto zu steigen, geschweige denn, es zu lenken. Laut «Kenn dein Limit» treten bei den meisten Personen ab drei Promille Bewusslosigkeit, Gedächtnisverlust und Reflexlosigkeit auf. Allerdings wirkt sich Alkohol auf jede Person unterschiedlich aus. Körpergrösse, Gewicht und Gewohnheit haben einen Einfluss. Bereits ab zwei Promille können Erbrechen, Konzentrationsstörungen, Verwirrtheit und vermindertes Reaktionsvermögen auftreten.