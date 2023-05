Eine Machbarkeitsstudie gibt grünes Licht: Der Güterverkehr im Untergrund ist in der Schweiz technisch und wirtschaftlich möglich. Die erste Etappe des neuen Tunnelsystems soll von Härkingen/Niederbipp im Mittelland nach Zürich verlaufen und rund 3,5 Milliarden Franken kosten, teilte Cargo Sous Terrain (CST) am Dienstag mit. Die Röhre soll 2030 in Betrieb gehen und Güter aller Art effizient und umweltfreundlich transportieren. Der Bau weiterer Tunnels durch die ganze Schweiz soll Schritt für Schritt folgen. Ziel ist es, den Güterverkehr von allen beliebigen Orten der Schweiz von der Strasse in den Cargo-Tunnel zu verlagern. Mit einem Streckennetz von Genf bis St. Gallen und von Basel bis Luzern.