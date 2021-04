Die Vermieter seien stur und warteten lieber auf die volle Miete – bezahlt mit Härtefallgeldern vom Bund und somit mit Steuergeldern. Das wirft die SP dem Verband Immobilien Schweiz (VIS) in einem offenen Brief vor.

Der Staat greift dem Gewerbe mit Härtefallgeldern unter die Arme. Bis dato wurden so zehn Milliarden Franken gesprochen. Mit einem Teil davon werden Fixkosten wie die Miete bezahlt. Etwas stösst der SP Schweiz dabei aber sauer auf: Die Immobilienbesitzer bleiben aus ihrer Sicht trotz der Krise hart und kommen ihren Mietern in Notlage selten entgegen (siehe Box) .

SP fordert Erklärung

Die Vermieter seien stur und warteten lieber auf die volle Miete – bezahlt mit Härtefallgeldern vom Bund und somit mit Steuergeldern, wirft die SP dem Verband Immobilien Schweiz (VIS) in einem offenen Brief vor. Mitte-Ständerat und VIS-Präsident Daniel Fässler soll e deshalb in einer Debatte Rede und Antwort stehen . «Ich fordere Herrn Fässler und seine Kollegen auf , uns zu erklären, warum das Volk mitten in der Krise die Gewinne der Immobilienkonzerne bezahlen soll», so SP-Präsident Cédric Wermuth.