3 Beautytrends für schöne Weihnachtsfrisuren

I n Sachen Outfit-Inspiration sollten aufmerksame Leser und Leserinnen inzwischen bestens versorgt sein. Wären da a lso nur noch die unzähligen Geschenke und Events, die wir unter einen Hut bekommen müssen. Apropos Hut … Wäre das wohl eine sinnvolle Alternative , um sich nicht auch noch mit dem Thema Haare auseinandersetzen zu müssen? Mag sein. Aber – sind wir ehrlich – ohne das richtige Hair s tyling entfaltet selbst der am besten durchdachte Look seine Wirkung maximal zu 50 Prozent. Und das wäre ja nun wirklich schade. Vor allem, da uns auf den Laufstegen für das Frühjahr 2022 so viel geboten wurde, das geradezu «Party Season» schreit. Wir sprechen von Glitzerspray (gesehen zum Beispiel bei Blumarine), dekadenten Haar-Accessoires (hi Fendi) und kleinen Braids mit 90s-Vibes (Altuzarra machts vor ).

Klingt alles noch ein bisschen wild? Bleibt bei uns. Wir zeigen euch gleich, wovon wir sprechen. Und verwetten unsere neu erworbene XL-Haarspange darauf, dass ihr in spätestens zwei Minuten ebenso begeistert seid wie wir. Wie immer gilt auch jetzt eigentlich nur noch: Wer die Wahl hat, hat die Qual. Es kann sich also glücklich schätzen, wer diesen Dezember gleich mehrere Weihnachtsevents abzufeiern hat – so kommen vielleicht gleich alle Trends zum Einsatz.

Hatte jemand Hut gesagt? Nein? Dachten wir uns doch.

Trend Nr. 1: Statement-Schmuck

Bitte kommt uns jetzt nicht mit «weniger ist mehr». Nach diesem Mantra könnt ihr euch gern den Rest des Jahres richten. Im Dezember tragen wir aber mal so richtig dick auf und können gar nicht genug bekommen von: Haarspangen, Clips und grossen Statement-Teilen à la Fendi und Tom Ford. Damit bändigen wir entweder wilde Wallemähnen oder veredeln unaufgeregte Sleek-Looks.

Wenn schon, denn schon lautet das Motto dieser perlenbesetzten Schleifenspange von Jennifer Behr, Fr. 210.60 via shopbop.com Shopbop Fast so schön wie eine Calla-Lilie zum Anstecken ist der grosse Schmetterling aus Kunstharz von Asos, Fr. 9.– via asos.com Asos Hier schwingen die wilden 20er gleich mit: Glitzernder Hairclip von Zara, Fr. 29.90 via zara.com Zara

Trend Nr. 2: 90s Braids

Um genau zu sein, vereinen sich in dieser Frisur sogar gleich zwei 90er-Jahre-Trends. Die Basis für unser zartes Flechtwerk bildet nämlich der gute alte Mittelscheitel (berühmt geworden unter anderem durch Posh Spice und Nick Carter) . Ist der al s o s chön akkurat gezogen, kann es auch schon losgehen. Teilt auf jeder Seite eine schmale Strähne ab und flechtet sie zu ebenso schmalen Zöpfchen, die schwingend euer Gesicht umrahmen. Der Rest der Mähne bleibt offen. Happy Hippie Christmas.

Trend Nr. 3: Beglitzertes Haupt

Riesige Calla-Lilien-Clips lassen sich ruck-zuck aus den Haaren fischen. Geflochtene Zöpfchen sind schneller wieder aufgelöst als wir sie zustande gebracht haben. Mit Trend Nr. 3 müssen wir dagegen wohl gemeinsam durch ein oder zwei Haarwäschen gehen. Denn anstatt Schnee rieselt bei uns dieses Jahr leise das Glitzerspray. Und zwar in rauen Mengen. Gerne darf es sich dabei auch auf Schultern und Dekolleté niederlassen. Hand hoch, wer sich dabei ebenfalls melancholisch an die frühen 2000er erinnert fühlt. Aber genug in Erinnerungen geschwelgt, jetzt wird 2021-Geschichte geschrieben. Mit dem fabelhaftesten Look des Abends.

Das gewisse Etwas, auf das eure Haare schon immer gewartet haben: Glitzer-Haarspray von Percy&Reed, Fr. 10.95 via lookfantastic.de Lookfantastic Sprühspass aus der Dose gibt es auch von Smiffys, Fr. 9.80 via galaxus.ch Galaxus