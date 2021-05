Unterägeri ZG - 3 Betrüger verhaftet

In der Gemeinde Unterägeri konnten am Mittwochnachmittag drei Personen ermittelt werden, die auf illegale Art an Spendengelder gelangen wollten. (Symbolbild)

Am Mittwochnachmittag haben drei Personen vor einem Lebensmittelgeschäft in Unterägeri gebettelt.

Am Mittwochnachmittag kurz vor 15.30 Uhr ist bei der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei eine Meldung eingegangen, dass in Unterägeri drei Personen vor einem Lebensmittelgeschäft am Betteln seien, teilt die Zuger Polizei am Freitag mit. Dank der guten Personenangaben konnten bei der Nahfahndung die drei gesuchten Personen angehalten und kontrolliert werden. Die Ermittlungen ergaben, dass die Staatsangehörigen aus Rumänien mittels unwahrer Angaben Geld gesammelt haben.