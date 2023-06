Windisch AG: Asylunterkunft soll im Spätsommer in Betrieb genommen werden

Der Kanton will die Liegenschaften an der Zelglistrasse und an der Mülligerstrasse in Windisch auch nach der Einigung als Asylunterkunft nutzen.

In den betroffenen Liegenschaften will der Kanton eine Asylunterkunft schaffen.

Wohnungskündigungen und eine geplante Asylunterkunft sorgten im Februar für Schlagzeilen. Bis Ende Juni hätten rund 50 Mieterinnen und Mieter ihre Wohnungen an der Zelglistrasse und an der Mülligerstrasse in Windisch AG verlassen sollen. In den Liegenschaften plant der Kanton eine Unterkunft für unbegleitete minderjährige Geflüchtete. Drei Familien wehrten sich gegen diese Kündigung und erzielten am Donnerstag vor der Schlichtungsbehörde eine Einigung. Nun dürften sie für zwei weitere Jahre in ihrem Zuhause bleiben, schreibt die «Aargauer Zeitung».