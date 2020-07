vor 1h

«Das war ein Massaker»

3 Freunde treffen sich zum Fischen und sind wenig später tot – ermordet

Drei Männer trafen sich an einem See in Florida, um nachts zu angeln. Kurz darauf rief einer von ihnen seinen Vater an und sagte nur: «Hilfe!»

von Karin Leuthold

1 / 9 Brandon Rollins (im Bild) und seine Kollegen Damion Tillman und Keven Springfield sind tot. Screenshot WFLA Das Trio wurde ermordet, als es sich am späten Abend des 17. Juli 2020 zum Fischen am Streety-See in Florida traf. Screenshot WFLA Die Opfer wurden zu Tode geprügelt und erschossen. Screenshot WFLA

Darum gehts In der Ortschaft Frostproof im US-Staat Florida wurden am Freitagabend drei junge Männer ermordet.

Eines der Opfer konnte seinem Vater noch schildern, was passierte.

Die Ermittler gehen davon aus, dass sich Opfer und Täter kannten.

« Ich habe in meinem Leben viele Tatorte von Morden gesehen, dieser ist einer der schlimmsten. Das war ein Massaker. » So beschreibt Grady Judd, Sheriff im Polk County südwestlich von Orlando in Florida, den Tatort am Lake Streety in Frostproof. Die Opfer: drei junge Männer, die sich zum Nachtan g eln g etroffen hatten. Laut «CNN» wurden der 23-jährige Damion Tillman, der 30-jährige Keven Springfield und der 27-jährige Brandon Rollins zu Tode geprügelt od e r e rschossen.

Die drei hatten sich am Freitagabend gegen 22 Uhr am Seeufer ver abredet, um Welse zu fischen . Laut ersten Ermittlungen soll der jüng ste Mann, Damion Tillman, als E rster angekommen sein. Als die anderen beiden kamen, war Tillman berei t s t ot. Die Täter griffen a nschliessend a uch Springfield und Rollins an. Letzterer konnte noch mit dem Handy seinen Vater anrufen. Alles , was er sagte , war : « Hilfe !»

Polizei vermutet, dass Opfer und Täter sich kannten

Rollins ’ Vater schlief schon , als er den Anruf erhielt . Er stieg in sein en Pickup und fuhr an den Ort, wo sein Sohn und die Kollegen normalerweise fischten , k aum zehn Autominuten von seinem Haus entfernt. Am Tatort entdeckte er seinen schwer verletzten Sohn. Doch in der Eile hatte der Vater sein Telefon im Haus liegen lassen. Er fuhr zurück zu einer Tankstelle, um Hilfe zu holen. Als er erneut am See eintraf, war Brandon Rollins tot. Weinend erzählt er dem Lokalsender WFLA: «Als ich dort ankam, um nach meinem Sohn zu suchen, entdeckte ich ein Gemetzel.»