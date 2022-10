Malmö Reisetipps: 3 Gründe, weshalb sich ein Citytrip nach Malmö lohnt

Wieso den nächsten Städtetrip in den Norden nicht einmal nach Malmö anstelle von Stockholm planen? Die Stadt in Südschweden ist definitiv einen Abstecher wert. Wir waren vor Ort und haben drei ganz persönliche Reisetipps für die aufkommende Küstenstadt gesammelt.

Für einen Städtetrip nach Stockholm, Göteborg oder Malmö. Am liebsten mit dem Camper quer durch das ganze Land. Im Winter nach Schwedisch Lappland zu den Rentieren ist mein Traum! Ich möchte mich auf die Spuren von Pippi Langstrumpf begeben. Um im Sommer das Mittsommernachtsfest zu feiern. Ich reise lieber in ein anderes Land.

1. Entdecke die Stadt mit dem Velo

Um Malmö in allen Facetten zu entdecken, schnappst du dir am besten ein Velo oder E-Bike und erkundest die Stadt wie die Einheimischen. Über 300 Kilometer lange Fahrradwege machen Malmö zu einer wahren Velostadt. Ob auf eigene Faust oder auf einer geführten Tour des Anbieters Travelshop , zu sehen gibt es mehr als genug.

2. Iss gegen Food-Waste im Restaurant Spill

Besonders cool: Die Mitarbeitenden kreieren jeden Morgen aufs Neue leckere Menüs. Pro Tag gibt es jeweils ein vegetarisches Menü und eines mit Fleisch. Da die Gerichte komplett spontan mit den tagesaktuellen Lebensmittelresten gekocht werden, siehst du erst am Vormittag auf der Website, was es zu essen gibt und zu wie viel Prozent das Gericht aus geretteten Lebensmitteln besteht. Meistens erreicht das Team dabei eine unglaubliche Quote von mehr als 90 Prozent.

3. Schau dir die Street-Art-Szene genauer an

Um Kunst für alle zugänglich zu machen, hat es sich die Non-Profit-Organisation Artscape zum Ziel gesetzt, in ganz Schweden Kunstwerke auf die Strassen zu bringen. Auch in Malmö gibt es so einige fassadenhohe Gemälde zu bewundern, die verschiedene Themen aufgreifen und auf künstlerische Weise darstellen. Wieso also nicht einmal durch die Stadt spazieren und sie dabei aus einer anderen Perspektive betrachten?