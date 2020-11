Noch will US-Präsident Donald Trump seine Niederlage offenbar nicht eingestehen. Doch jeder vierte US-Amerikaner hat für seinen Kontrahenten Joe Biden gestimmt. Wieso Donald Trump vom Volk gefeuert wurde, lässt sich in drei Hauptgründe fassen. Hier sind sie:

Donald Trump hat verloren, weil …

… Joe Biden nicht Trump ist

Vier Jahre US-Präsident Donald Trump hiess für viele Amerikaner weniger Veränderung und Fortschritt, sondern Chaos und Polarisierung. Die politische Spaltung ist tief in die Gesellschaft vorgedrungen und machte selbst vor Familien nicht halt. «Aber die Polarisierung, die Skandale, die Hysterie hat neue Wähler an die Urnen getrieben. Die Wut auf den Präsidenten hat mobilisiert», schreibt «Die Zeit». Die nicht enden wollenden Skandale und Aufreger wirkten wenig beruhigend. Stichworte: Russland-Affäre inklusive Impeachment-Verfahren, Schweigegelder für Pornosternchen, Trumps Flirt mit Rassisten, das Misstrauensvotum gegenüber demokratischen Institutionen und Prozessen, sein Egozentrismus in Krisen – um nur einige Punkte zu nennen. USA-Politexperte Thomas Jäger bringt es gegenüber 20 Minuten auf den Punkt: «Die Mehrheit der US-Amerikaner wollte Trump loswerden.»