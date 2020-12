3 heisse Alternativen zum 0815-Glühwein

Erinnern wir uns kurz zurück an 2019: Damals rückten wir bei eisigen Temperaturen auf dem Weihnachtsmarkt nah aneinander und schlürften glückselig wärmenden Glühwein. Ach, war das schön. 2020 bleiben die grossen Weihnachtsmärkte aus und wir geniessen das weihnachtliche Getränk vornehmlich in kleiner Runde im Wohnzimmer. Nicht schlecht, aber auch nicht unbedingt notwendig. Mollig warm ist es da schliesslich schon – und konsumieren wir den Wein nicht, um uns aufzuwärmen, wird er irgendwann schon etwas langweilig. Was dagegen hilft? Abwechslung natürlich. W i r stellen drei Alternativen vor, die ebenso weihnachtlich, aber weniger eintönig sind. Danach schmeckt der nächste , reguläre Glühwein garantier t umso besser.