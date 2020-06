vor 1h

3-jähriger Bub stürzt drei Meter vom Balkon zu Boden

Am Dienstagnachmittag kletterte ein 3-jähriger Bub in Feldkirch (A) über ein Balkongeländer und fiel drei Meter in die Tiefe. Er wollte nach einer Spielzeugflasche sehen. Der Bub blieb unverletzt.

von Jil Rietmann

Darum gehts Ein 3-jähriger Bub stürzte in Feldkirch drei Meter von einem Balkon zu Boden.

Er wollte nach einer Spielzeugflasche schauen.

Der Bub blieb unverletzt.

Am Dienstag gegen 16.30 Uhr befand sich eine 26-jährige Frau mit ihren 3-jährigen Zwillingskindern alleine in in ihrer Wohnung in Feldkirch (A) , das direkt an der Schweizer Grenze liegt, im 1. Stock. Als die Mutter kurz auf die Toilette ging, öffneten die Brüder selbstständig die Balkontüre, schreibt die Landespolizeidirektion Vorarlberg in einer Medienmitteilung.

Dabei fiel einem Kind – offenbar versehentlich – eine Spielzeugflasche über das Balkongeländer. Sein Bruder stieg auf einen Balkonstuhl, um nach der Flasche zu sehen, lehnte sich über das Geländer und stürzte dabei drei Meter vom Balkon auf Rasen.