3-Jähriger gerät unter Auto und muss mit Rega ins Spital

St. Gallen, 05.08.2020: Die Stadtpolizei St. Gallen erhielt am Mittwochabend um 20 Uhr die Meldung von einem Anwohner in St. Georgen, dass in seiner Wohnung ein fremder Mann stehe und dieser sich nackt ausziehe. Als die Polizei eintraf, sass der Mann nackt auf dem Sofa und konnte kaum Fragen beantworten. Er gab an, mit seinem Bruder im Wald LSD konsumiert zu haben. Der Bruder wurde bereits drei Stunden zuvor auf der St. Georgen-Strasse nackt von der Polizei angehalten. Die beiden Männer verbrachten die Nacht auf dem Polizeiposten und konnten diesen am Morgen wieder verlassen.