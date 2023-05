Bremen: Bub wird von Zug tödlich erfasst

Der Lokführer leitete eine Notbremsung ein, die den mit rund hundert Passagieren besetzten Zug in Richtung Hauptbahnhof aber nicht mehr rechtzeitig stoppen konnte. (Symbolbild)

Ein von zu Hause weggelaufener Dreijähriger ist am Donnerstag in Bremen von einem Regionalzug erfasst und tödlich verletzt worden. Der Junge lief nach Angaben der Bundespolizei im Bereich einer Schrebergartenanlage auf die Gleise und kollidierte auf freier Strecke mit dem in hohem Tempo fahrenden Zug. Seine Familie hatte ihn zu diesem Zeitpunkt bereits als vermisst gemeldet, der Unglücksort lag nur wenige hundert Meter von der elterlichen Wohnung entfernt.