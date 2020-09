«Das Coronavirus hat leider vor unseren Türen nicht Halt gemacht», mit diesen Worten beginnt eine Medienmitteilung von der Heilpädagogischen Schule Trübbach. Am Dienstag wurde der Schulleitung mitgeteilt, dass eine Fachperson positiv getestet wurde. Umgehend sei Kontakt mit dem Kantonsarzt, der zuständigen Contact-Tracing-Stelle und der Schulärztin aufgenommen worden. In der Folge wurden drei Klassen in Quarantäne geschickt. Betroffen ist neben den Schülern auch das entsprechende Personal. «Es sind insgesamt 18 Schülerinnen und Schüler sowie vier Angestellte, die sich in Quarantäne befinden», so die Institutionsleiterin Annalise Rohrer.