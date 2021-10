2. Runde DFB-Pokal : 3.-Ligist 1860 München schafft Überraschung und wirft Schalke raus

In der zweiten Runde des DFB-Pokals erfüllten die Bundesligisten ihre Pflichtaufgaben. 1860 München aus der 3. Liga gelang die bisherige Sensation des Abends.

Ausnahmezustand im Stadion an der Grünwalder Strasse: 1860 München aus der dritten Liga gewinnt absolut verdient mit 1:0 gegen Schalke 04.

Am Dienstag wurden die ersten Partien der zweiten DFB-Pokalrunde gespielt.

Schalke 04 fliegt gegen 3.-Ligist 1860 München raus

Der TSV 1860 München hat an einem grossen Pokalabend dem gerade wieder aufstrebenden Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 einen bitteren K.o. verpasst. Im Duell der Fussball-Traditionsclubs rang der leidenschaftlich kämpfende Drittligist den Favoriten am Dienstagabend vor 15 000 Zuschauern im Grünwalder Stadion mit 1:0 (1:0) nieder. «Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin», sangen die euphorisierten 1860-Anhänger.

Stefan Lex schoss die «Löwen» mit seinem Tor in der 5. Minute ins Achtelfinale. Nach der Roten Karte für Schalke-Verteidiger Malick Thiaw wegen einer Notbremse gegen Lex behauptete 1860 die Führung. Das Schalker Pokal-Aus war verdient und selbst verschuldet.

Kiel mit doppeltem Eigentor-Pech gegen Hoffenheim

Die TSG 1899 Hoffenheim hat vor einer Minuskulisse die Pflicht im DFB-Pokal erfüllt und beim Sieg über Zweitligist Holstein Kiel auch von zwei Eigentoren profitiert. Das Team von Sebastian Hoeness gewann am Dienstagabend vor gerade einmal 5033 Zuschauern souverän mit 5:1 (2:0) gegen den Vorjahreshalbfinalisten, der eine Vorentscheidung mit Eigentoren von Johannes van den Bergh (3. Minute) und Hauke Wahl (32. Minute) schon vor der Halbzeit herbeiführte. Nach dem Wechsel verkürzte Phil Neumann (47.) für Kiel, doch Angelo Stiller (59.), Ex-GC-Stürmer Munas Dabbur (72.) und Jacob Bruun Larsen (83.) erhöhten zum auch in dieser Höhe verdienten Sieg des Bundesligisten.

Underdog kassiert Rote Karte für Schwalbe

Hertha BSC hat sich mit Glück und dank zweier Jokertore gegen zehn Viertliga-Spieler von Preussen Münster ins DFB-Pokal-Achtelfinale gezittert. Der Fussball-Bundesligist gewann am Dienstag mit 3:1 (1:1) die Zweitrunden-Partie beim Regionalligisten durch die Treffer der eingewechselten Ishak Belfodil (79. Minute) und Marco Richter (83.). Zuvor hatte die frühe Führung von Stevan Jovetic (3.) dem enttäuschenden Team von Trainer Pal Dardai keine Sicherheit gegeben. Die Preussen kamen noch vor der Pause zum verdienten Ausgleich durch Thorben-Johannes Deters (41.) und standen selbst in der Unterzahl nach der Pause vor der Sensation. Trotz eines Aussetzers von Nicolai Remberg, der nach einer unnötigen Schwalbe mit Gelb-Rot vom Feld musste (45.+2), setzten zehn Münsteraner die Hertha in der zweiten Halbzeit unter permanenten Druck.