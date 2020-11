3 Looks, mit denen wir an der Home-Office-Weihnachtsfeier glänzen

Man kann über 2020 sagen, was man will, aber eines muss man diesem Katastrophenjahr lassen: Vielen von uns gab es für einmal die Chance, den Komfort von kuscheliger Homewear mit unserem Job zu vereinbaren. Keine engen Jeans, keine kneifenden BHs und wer unter dem sichtbaren Sacko einfach seine grauen Jogginghosen anliess, der wurde nur erwischt, wenn er sich blöd anstellte und vergass, die Kamera im richtigen Moment auszuschalten.

Doch jetzt könnte das komfortable Leben ein Ende haben: Die Weihnachtsfeiern stehen an. Natürlich nur virtuell. Aber mit Hoodie und Sweatpants anzustossen, fühlt sich für euch trotzdem irgendwie falsch an? We feel you. Aber wir versichern: Es gibt einen Mittelweg.