Versteckte Kameras in Kroatien

3 Männer verhaftet, nachdem sie nackte Kinder an Strand filmten

In Kroatien wurden drei Männer verhaftet, nachdem sie mit Kameras, die in Armbanduhren und Kugelschreibern getarnt waren, kleine nackte Kinder gefilmt haben. Sie müssen sich wegen Missbrauchs von Kindern verantworten.

