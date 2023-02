USA: 3-Meter-Alligator tötet 85-jährige Frau in Florida

Fort Pierce : 3-Meter-Alligator tötet 85-jährige Frau in Florida

Die Frau befand sich mit ihrem Hund auf einem Spaziergang in der Ortschaft Fort Pierce, als sie von dem Alligator in einen See gezogen wurde.

Alligatoren sind in Florida weit verbreitet. Zwischen 1948 und 2021 verliefen in den USA 26 Alligatorenangriffe tödlich.

Eine 85-Jährige im US-Bundesstaat Florida ist bei einem Spaziergang mit ihrem Hund von einem Alligator angegriffen und getötet worden. Eine Nachbarin aus dem Ort Fort Pierce schilderte dem Fernsehsender WPFBF, die Frau sei vor ihren Augen von dem drei Meter langen Reptil in einen See gezogen worden. «Sie tauchte auf und ich sagte zu ihr ‹schwimm zu dem Tretboot›, aber sie sagte ‹ich kann nicht, der Alligator hält mich fest›», berichtete die Nachbarin namens Carol.

Spezialisten fingen den Alligator ein

Alligatoren sind in Florida weit verbreitet. Die Wahrscheinlichkeit, von einem der Reptilien schwer verletzt zu werden, liegt laut Naturschutzbehörde trotzdem nur bei eins zu 3,1 Millionen. Zwischen 1948 und 2021 verliefen nur 26 Alligatorenangriffe tödlich. Erst am Sonntag war bei einem See in New York ein Alligator eingefangen worden.