Diese Banken stecken hinter Twint

Hinter dem Zahlungsanbieter Twint stecken Schweizer Banken und die Six. Die Postfinance und Six halten den grössten Teil der Aktien. Aber auch die UBS und Credit Suisse sind am Unternehmen beteiligt. Dazu kommen noch Raiffeisen, die Zürcher Kantonalbank und die Banque Cantonale Vaudoise.