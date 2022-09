«Katastrophale» Schäden : 3 Millionen Menschen ohne Strom – Hurrikan Fiona trifft auf Puerto Rico

Am Sonntagnachmittag traf Hurrikan Fiona in der Karibik auf Land.

Hurrikan Fiona hat in Puerto Rico einen kompletten Stromausfall und massive Schäden verursacht. Heftige Regenfälle hätten Erdrutsche ausgelöst, sagte Gouverneur Pedro Pierluisi auf einer Pressekonferenz am Sonntagabend. «Die Schäden sind in mehreren Regionen katastrophal.» Strassen seien durch umgestürzte Bäume und Strommasten blockiert. In der Stadt Utuado stürzte zudem eine Brücke ein.