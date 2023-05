Festival Trends: 3 Modelektionen fürs nächste Openair

Journalistin und Tiktok-Star Amelia Dimoldenberg stylt am Coachella einen extravaganten Look mit Cowboystiefeln praktisch.

Bald beginnt in der Schweiz der Festivalsommer. Die erste Outfit-Inspiration gibt es jeweils beim Coachella Festival in der Wüste Colorados. Das Grossereignis ist Musikfestival und zugleich Olymp für Stars, Content Creators und Influencer. Von den Looks der stylishen Festivalgänger können wir uns aber auch einige Tricks für Open Airs hierzulande abschauen.

Gehst du dieses Jahr an ein Festival? Ich war bereits an einem. Mindestens eines steht in meiner Agenda. Klar, mehrere sogar. Dieses Jahr liegt es finanziell nicht drin. Nein, mir sagen die Line-ups nicht zu. Festivals sind allgemein nichts für mich.

Schlicht auf höchstem Niveau

Mit einem simplen Look aus Jeans und Shirt machst du dir das Leben einfach. Dass dieses Outfit nicht fad sein muss, zeigt Hailey Bieber. Das Model lässt am Coachella den Schmuck für sich sprechen und trägt mit Creolen einen der Schmucktrends von 2023. Dazu kombiniert die 26-Jährige goldene Ketten und ein lässiges Dad-Cap.

Praktischer Look von Hailey Biber: Das Käppi schützt vor der Sonne und die Jacke vor der Kälte am Abend. Instagram/haileybieber

Das Outfit aus Hüfthose und Crop Top kannst du auch, wie Amelia Gray, mit dem 2000er-Trend vom sichtbaren Tanga vereinen. Das Model trägt dazu seinen Signature-Beauty-Look aus dünnen Augenbrauen und Schmollmund im dämonischen Sukkubus-Chic.

Low-Rise-Jeans passen perfekt zum Tanga und komplettieren den Y2K-Look. Instagram/ameliagrey

Du weisst schon jetzt, dass du im Boho-Rock über das Festivalgelände schlendern willst? Dazu passen Cowboy-Boots wie bei Schauspielerin Emma Roberts. Die Trendschuhe schützen auch vor dem ersten Matsch.

Verschmelz den Boho-Look mit Wild-West-Vibes. Instagram/emmaroberts

Dass Hemd und Jeans im monochromen Styling, etwa in Weiss, sofort zum Outfit werden, zeigt dieser Coachella-Besucher. Sein Styling wird mit dem angesagten Seidenbandana komplett.

«White Lotus»-Star Adam DiMarco hievt Hose und T-Shirt mit schneller Brille, Cap und Bandana aufs nächste Level.

Mit wenigen Accessoires wird simple Kleidung bereits zum spannenden Styling. Instagram/adamdimarco Adam DiMarco mags gemütlich. Instagram/adamdimarco

Praktisch geht immer

Nasse oder schmerzende Füsse können dir schnell den Abend vermiesen. Besonders, wenn du den ganzen Tag auf den Füssen bist, müssen bequeme Schuhe her. Das weiss auch Model Stella Maxwell, die zum weissen Onesie ein Paar Sneakers im trendigen Gorp-Core-Look wählt.

Die Schuhe von Stella Maxwell (links) sind nur knapp sichtbar. Das Model wird von Modelkollegin Irina Shayk und Burberry-Kreativchef Riccardo Tisci begleitet. Instagram/riccardotisci_1

Auch «The Last of Us»-Star Storm Reid setzt mit ihren New-Balance-Sneakers auf Wohlfühlschuhe.

Das Outfit aus Jeans-Shorts und glänzendem Top ist schnell gestylt und für jedes Festival passend. Instagram/stormreid Gemütlich wird der Tag in Sneakers. Instagram/stormreid

Du machst dir das Leben am Festival leichter, wenn du die Hände frei hast. So kannst du ohne weiteres dein Getränk halten oder dir den Weg durch die Menge bahnen. Das weiss auch Emma Chamberlain. Nicht nur ihre Tasche bietet Platz, auch in ihrer Weste hat der Social-Media-Star schier unendlichen Stauraum für Kaugummi, Portemonnaie, Handy & Co.

Emma Chamberlain ist mit ihren vielen Taschen für jede Situation gerüstet. Instagram/emmachamberlain

Besonders an Festivals wie dem Openair St. Gallen sollte, ähnlich wie bei der Schulreise, «festes Schuhwerk» auf deiner Packliste stehen. Mit dick besohlten Schuhen, wie Dr. Martens, die Rapper G-Eazy trägt, hast du bei Regen und Schlamm auch die gute Laune im Gepäck.

Wenn die Sonne brennt, kannst du von Schatten zu Schatten hüpfen, du setzt auf Cap oder wie Musiker Omar Apollo auf das Seidentuch. Das Accessoire braucht kaum Stauraum und schützt dich vor den ersten Sonnenstrahlen.

Ein Tuch schützt deinen Kopf und wertet dein Outfit auf. Instagram/omar.apollo

Bleib dir treu

Am besten ist ein Look, wenn er authentisch ist und du dich darin wohlfühlst. Alle kommen in Jeans und T-Shirt, aber du willst auftrumpfen? Dann sollst du das auch tun! Content Creator Leonie Hanne ist bekannt für extravagante Looks. Ihrem Styling bleibt die deutsche Influencerin auch am Coachella treu.

Too much? Für Leonie Hanne genau richtig. Instagram/leoniehanne

Jaden Smith mag es extravagant. Der Sänger wählt dementsprechend auch für das Coachella ein aufwendiges Styling, das zu ihm passt.

Jaden Smith kleidet sich auch ausserhalb des Festivalgeländes so, wie es ihm gefällt. Instagram/c.syresmith

Heidi Klum experimentiert gerne mit Mode, das zeigt sich auch an ihrem Coachella-Look. Für das Dirndl-Outfit mit sichtbarem BH wird das Model von verschiedenen Medien gefeiert. Auch ihre Begleitung, der Schweizer Designer Yannik Zamboni, zeigt sich authentisch. Schon bevor der Basler Modeschaffende den ersten Platz in Heidi Klums Show erreicht hat, hat sich der Modeschöpfer in avantgardistische weisse Kleidung gehüllt. Das ist auch am Coachella nicht anders. Dabei greift Zamboni zu Pieces seines eigenen Labels Maison Blanche.

Yannik Zamboni und Heidi Klum beweisen am Coachella Authentizität. Instagram/heidiklum