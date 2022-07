Boot-Sharing-Plattformen: Hier kannst du Boote mieten in der Schweiz

1. Ship Ahoy

Ob auf dem Vierwaldstätter-, dem Zürich- oder Genfersee: Ein Tag auf dem Boot fühlt sich so an wie Ferien.

Als Neuheit erweitert Ship Ahoy die Plattform demnächst um die Kategorie Kapitäninnen und Kapitäne. Wenn du also über einen Schiffsführerausweis verfügst und Freude daran hast, andere entweder in deinem eigenen oder einem Mietboot übers Wasser zu schippern, kannst du dich auf der Website dafür registrieren. Den Stundenlohn bestimmst du dabei selbst. Umgekehrt funktioniert das Prinzip natürlich genau gleich: Suchst du nach einem Captain, weil du selbst (noch) keine Bootsprüfung hast, wirst du hier in Zukunft bestimmt fündig.

2. Boot24

3. Click & Boat

Auch in der Schweiz kannst du Mitglied bei Click & Boat werden und entweder als Bootbesitzender kostenlos ein Inserat erstellen oder als Interessierter ein Boot weltweit oder in der Schweiz suchen. Dank Bewertungen der Community siehst du zudem auf einen Blick, welche Erfahrungen bereits gemacht wurden.

Wer also in Zukunft die Segel setzen und in See stechen möchte, findet online sicher das Boot seiner Träume – und wenn es nur für einen Tag ist.