3. Quartal 2023: Bei Roche halten die Corona-Nachwehen an

1 / 2 Roche kann in den ersten neun Monaten des Jahres ein gutes Verkaufswachstum vorweisen. Die Konzernverkäufe stiegen um ein Prozent. Der Umsatz ging im Vergleich zum Vorjahr um sechs Prozent zurück. IMAGO/Geisser «Wir haben den erwarteten Rückgang der Nachfrage nach Covid-19-Produkten mehr als ausgeglichen», sagt Roche-CEO Thomas Schinecker. IMAGO/Pond5 Images

Darum gehts Roche konnte in den ersten neun Monaten 2023 den Verkaufsrückgang der Covid-19-Produkte abfedern.

Die Konzernverkäufe stiegen um ein Prozent, sanken jedoch trotzdem um sechs Prozent aufgrund der Währungsschwankung.

Bei mehreren Medikamenten verliefen die klinischen Tests positiv, insbesondere bei einem gegen Lungenkrebs.

Am Donnerstagmorgen hat der Pharma-Konzern Roche seine Zahlen für das dritte Quartal des Jahres vorgelegt. Thomas Schinecker, CEO von Roche: «Wir haben in den ersten neun Monaten 2023 gute Ergebnisse erzielt und damit den erwarteten Rückgang der Nachfrage nach Covid-19-Produkten mehr als ausgeglichen. Die Konzernverkäufe ohne Covid-19-Produkte wuchsen weiterhin stark um plus neun Prozent zu konstanten Wechselkursen.»

Weiter teilt Schinecker mit, dass zahlreiche klinische Studien erfolgreich durchgeführt werden konnten und so wichtige Meilensteine in der Produktpipeline von Roche erreicht worden seien. «Besonders erfreulich sind die Phase-III-Daten für Alecensa bei frühem Lungenkrebs. Die Behandlung von Krebs in einem frühen Stadium könnte den Patientinnen und Patienten eine Chance auf Heilung geben.»

Das sind die Zahlen

In den ersten neun Monaten des Jahres stiegen die Konzernverkäufe um 1 Prozent (-6 Prozent in CHF) auf 44,1 Milliarden Franken. Unter Ausschluss der Covid-19-Verkäufe erzielte die Roche-Gruppe ein Umsatzwachstum von neun Prozent. «Die Aufwertung des Schweizer Frankens gegenüber den meisten Währungen wirkte sich deutlich negativ auf die in Schweizer Franken dargestellten Resultate aus», heisst es in der Mitteilung.

Die anhaltende hohe Nachfrage nach neueren Medikamenten zur Behandlung schwerer Krankheiten führte in der Division Pharma zu einem Anstieg der Verkäufe um neun Prozent auf 33,6 Milliarden Franken.

Aufgrund der starken Verkaufsabnahme bei den Covid-19-Produkten von rund 4,5 Milliarden Franken erwartet Roche einen Rückgang der Konzernverkäufe im niedrigen einstelligen Bereich. Ohne diese Covid-19-Verkäufe rechnet Roche im Basisgeschäft beider Divisionen (Pharma & Diagnostics) mit einem starken Verkaufswachstum.