3. Quartal 2023: Nestlé erzielt weniger Umsatz

Nestlé hat in den ersten neun Monaten des Jahres einen Umsatz von 68,8 Milliarden Franken erzielt. Das ist weniger als in der Vorjahresperiode. Im Bild: CEO Mark Schneider.

In den ersten neun Monaten 2023 hat Nestlé einen Umsatz von 68,8 Milliarden Franken erzielt.

Der weltgrösste Nahrungsmittelkonzern Nestlé hat in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres weniger umgesetzt als im Vorjahreszeitraum. Dabei hat der hohe Schweizer Franken dem Unternehmen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der Umsatz ging um 0,4 Prozent auf 68,8 Milliarden Franken zurück, wie der Konzern am Donnerstag in Vevey mitteilte. Der starke Franken schmälerte den Umsatz dabei um 7,4 Prozent.