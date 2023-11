3. Quartal: UBS verzeichnet Verlust von 255 Millionen

«Die Zentralbanken haben vorerst keine weiteren Zinserhöhungen mehr vorgenommen, jedoch bleibt unklar, welches Zinsniveau angemessen ist, um der Inflation zu erlauben, sich ihrem Zielbereich anzunähern. Somit sind der Ausblick für das Wirtschaftswachstum, die Anlagenbewertungen und die Marktvolatilität weiterhin schwierig abzuschätzen», heisst es in der Medienmitteilung. Die anhaltenden geopolitischen Spannungen, insbesondere die Konflikte im Nahen Osten und in der Ukraine, erhöhten die Unsicherheit beim Wirtschaftsausblick zusätzlich. «Neben den normalen saisonalen Faktoren dürfte sich dies im vierten Quartal 2023 auf die Transaktionsvolumen bei Vermögensverwaltungs- und institutionellen Kunden auswirken.» Die UBS erwartet zudem, dass Kunden ihre Bareinlagen in renditestärkere Anlagen umschichten werden, was einen Nettozinsertrag auf Vorquartalsniveau erwarten lässt.