3 Sneaker-Trends, die 2023 in deinen Schuhschrank gehören

Schon seit vergangenem Jahr stehen in der Sneaker-Welt Funktionalität und bequeme Modelle im Vordergrund. «Auch 2023 werden die Trends der letzten Jahre bestätigt», weiss Sergio Muster. Muster ist leidenschaftlicher Sneaker-Sammler und Mitbegründer der Sneaker- und Streetwear-Messe Sneakerness , die am 6. Mai erneut in Zürich stattfindet. 20 Minuten Lifestyle verrät er, mit welchen Sneakers du auch im kommenden Jahr goldrichtig liegst.

Bereit für Sneakers 3.0?

Im kommenden Jahr wird Nachhaltigkeit in der Sneaker-Szene mit dem Sneaker 3.0 auch dank der digitalen Sphäre gepusht. Sergio Muster erklärt: «Beim Sneaker 3.0 erscheint der Schuh erst digital und wird später für diejenigen produziert, die von dem Sneaker bereits den digitalen Zwilling besitzen. So kann besser abgeschätzt werden, wer den Schuh dann auch tatsächlich physisch möchte.»

Auch Sneakers aus dem 3D-Drucker sieht Sergio Muster als Trend aufkommen. «Sneakers in futuristischem Design und aus wiederverwertbaren Materialien sehe ich immer mehr auftauchen.» Auch an der Pariser Fashion Week wurden dieses Jahr fünf Sneaker-Modelle aus dem 3D-Drucker enthüllt. Für die Herbst- und Winterkollektion der Männer setzt Dior auf den 3D gedruckten Sneaker. Laut dem Luxushaus können 80 Prozent des Schuhs für andere Zwecke wiederverwendet werden.

Alles dreht sich um Performance

Auch wenn der Hype um Performance-Sneaker wie von Salomon schon eine Weile anhält, ist es laut Muster noch nicht zu spät, auf den Zug aufzuspringen: «Der Schuh ist bequem, funktional und mit dem praktischen Schnürsenkelsystem schnell angezogen. In so ein Paar sollte man immer investieren. Wenn nicht zum Wandern, dann für den Style-Faktor und das gemütliche Wochenende.»

Immer wieder Retro

«Der Retro-Trend wird auch dieses Jahr weitergeführt», weiss Muster. Der Trend um die Schuhe mit Nostalgiefaktor scheint nicht abzureissen. «Das ist ähnlich wie mit einem Wein, den man liebt und immer wieder kauft», erklärt der Experte. Statt knalliger Farben sind bei diesen Sneakers eher dezente Nuancen ein Thema. «Modelle in einfachen Farben wie Rot, Schwarz oder Blau sehen immer cool aus und lassen einen in Nostalgie schwelgen.»

Bei den Sneaker-Klassikern hast du die freie Wahl, denn: «Jede Marke hat ihren Signature-Schuh», so der Experte. «Bei Nike ist das beispielsweise der Air Force One in White/White, bei Adidas ist es der Superstar, bei Reebok der Classic, bei Puma der Clyde und bei Vans ist es der Old Skool Skater-Schuh.» Der Co-Gründer der Sneakerness empfiehlt: «Von diesen Schuhen solltest du mindestens zwei bis drei Brands im Schuhregal haben, dann bist du gut dabei und hast eine solide Auswahl.»