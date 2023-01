Kinostarts Januar 2023: 3-Stunden-Film «Babylon» ist ein wilder Trip durch Hollywood

In einem südkoreanischen Thriller soll ein Todesfall aufgeklärt werden.

«Babylon»

Damien Chazelle («La La Land») widmet seinen neuen Film dieser Zeit, in der sich die Branche von Stummfilmen zu vertonten Filmen wandelte.

Der Inhalt von «Babylon»

In «Babylon» geht es um Menschen, die diese Zeit prägten – viele der Charaktere sind fiktional, unter anderem spielt Brad Pitt den Hollywood-Star Jack Conrad, Margot Robbie verkörpert das It-Girl Nellie LaRoy und Diego Calva ist als Manny Torres zu sehen, der davon träumt, am Set eines grossen Hollywoodstreifens mitzuarbeiten.

Manche der Figuren orientieren sich an echten Menschen, so schlüpft Max Minghella in die Rolle des Irving Thalberg, eines erfolgreichen Produzenten.