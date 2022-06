Thronjubiläum: 3 Styling-Tricks, die wir uns von Queen Elizabeth abschauen

Wer über 70 Jahre lang der Mittelpunkt jedes öffentlichen Anlasses ist, hat auch die eine oder andere Sache über Mode und Stil gelernt. Vom 2. bis 5. Juni feiert die Queen ihr 70-jähriges Thronjubiläum und ist damit die am längsten regierende Monarchin Grossbritanniens. Was wir von Queen Elizabeth über Mode lernen können.

1. Hüte werden unterschätzt

Laut dem Historiker Robert Lacey gibt es noch einen weiteren Grund, wieso die Königin zum Hut greift: «Sehr wenige moderne Frauen tragen einen Hut als Teil ihrer Arbeitsuniform, abgesehen vielleicht von Mitgliedern der Streitkräfte. Es ist eine Erinnerung daran, dass die Königin an einen Dienst, an einen Job gebunden ist», sagt Robert Lacey im Buch «HRH: So Many Thoughts on Royal Style» von Elizabeth Holmes.