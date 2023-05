Welt-Velotag: 3 Tage Verkehrschaos? Velodemo feiert 50. Jubiläum

1 / 5 Am 3. Juni findet in Zürich anlässlich des Welt-Velotags die Velodemo statt. Tamedia/Urs Jaudas Da es zusätzlich das 50. Jubiläum der Velodemo ist, wird sie dieses Jahr in besonderer Form stattfinden. Tamedia/Urs Jaudas Ab dem 1. Juni wird eine kleine Gruppe 48 Stunden vor der eigentlichen Demo ununterbrochen durch die Stadt Zürich fahren. Tamedia/Ela Çelik

Darum gehts Am 3. Juni findet der Welt-Velotag statt.

Dabei jährt sich die Velodemo zum 50. Mal.

Ab dem 1. Juni wird eine kleine Gruppe 50 Stunden ununterbrochen durch die Stadt Zürich fahren.

Im Frühsommer 1973 fand in Zürich die erste Velodemo statt. Nächsten Samstag, genau 50 Jahre später, feiern die Demonstrierenden das Jubiläum. Um diesen Anlass gebührend feiern zu können, soll die Demo in besonderer Form stattfinden: Um für die zweistündige Demo richtig warm zu werden, radelt eine kleine Gruppe schon während 48 Stunden zuvor durch die Stadt Zürich – und das ununterbrochen bis zur Demo.

Unter dem Motto «Züri uf de Felge» setzten sich Velofahrende im Juni 1973 für mehr Platz auf den Strassen ein. Wie die «NZZ» schrieb, verwandelten die Demonstrierenden ihre Zweiräder in kleine Wälder, Tiere oder andere Fantasiegebilde. Die Forderungen von damals gelten auch heute noch. «Was sich in den letzten 50 Jahren verändert hat, ist unser Bewusstsein für die Nachhaltigkeit und Verkehrsteilnehmenden», sagt Edna Bohnert vom Kollektiv «Velo Mänsche Züri». Dennoch aber komme laut Bohnert unser System zu langsam voran, obwohl sich in diversen Abstimmungen gezeigt habe, dass ein Bedürfnis für sichere, vom Autoverkehr getrennte Velowege bestehe.

«Es sind 50 verlorene Jahre»

«Ich möchte an der Velodemo mit möglichst vielen Leuten sichtbar machen, wie eine stadtverträgliche Mobilität aussehen könnte», so Bohnert. Um der Sichtbarkeit mehr Gewicht zu verleihen, haben die Organisatorinnen und Organisatoren beschlossen, eine Vordemonstration durchzuführen, die 48 Stunden dauert. An dieser müssen die einzelnen Teilnehmenden nicht ununterbrochen fahren. «In einem Zwei-Stunden-Turnus werden die Velofahrenden abgelöst und stündlich trifft man sich beim Klimapavillon am Werdmühleplatz», sagt Bohnert. So können auch Privatpersonen dazustossen.

Auch Roland Wiederkehr, ehemaliger Leiter des 1961 gegründeten WWF Schweiz, wird an einem Teil der Velodemo teilnehmen. Der 80-Jährige hat nämlich 1973 mit dem Kunstmaler Peter Rüfenacht die Velodemo organisiert. Die Stadtentwicklung zugunsten des Langsamverkehrs in den letzten 50 Jahren sieht Wiederkehr spärlich: «Eigentlich sind es 50 verlorene Jahre, denn erst jetzt spricht man darüber, wie man die Velowege ausbauen will.»

Er aber appellierte schon damals an die Behörden, den Velos mehr Raum zu geben: «Mit dem Motto ‹Züri uf de Felge› wollten wir früh genug in die Köpfe bringen, welche Bedeutung eine stabile Veloinfrastruktur hat.» Laut Wiederkehr hatte in Zürich der Autoverkehr erste Priorität, was sich auch in den Verkehrsstatistiken zeigte. 1971 verloren schweizweit jährlich fast 1800 Menschen im Verkehr ihr Leben, die meisten waren Zweiradfahrer. «Zum Glück haben die Verkehrstoten bis heute konstant abgenommen - nur bei den Velos und E-Bikes nimmt es noch zu. Den Tag, an dem es endlich sichere Velowege in Zürich gibt, werde ich aber wahrscheinlich nicht mehr erleben», sagt der 80-Jährige lachend.

Polizei wird vor Ort sein

Doch was sagt die Polizei zur angekündigten 50-Stunden-Demonstration? Wie Marc Surber, Mediensprecher der Stadtpolizei Zürich, sagt, habe die Polizei Kenntnis von der Velodemo. «Für die offizielle Demonstration am Samstag wurde ein Gesuch eingereicht, welches sich noch im Bewilligungsprozess befindet.» Für den Vorlauf zur eigentlichen Velodemo sei kein Gesuch eingegangen. Die Polizei wird aber vor Ort sein und falls nötig entsprechend verhältnismässig einschreiten. «Grundsätzlich ist aber das gemeinsame Velofahren in einer grösseren Gruppe erlaubt, solange die Verkehrsregeln respektiert werden», vermerkt Surber.