Mexiko Reisetipps: 3 Ideen, wie du das authentische Cancún erlebst

Mehr als ein Hotel: Xcaret Arte neben der Playa del Carmen

Ob bei einem Töpferkurs, beim Drinks Schlürfen im Infinity Pool, auf einer Kanufahrt, bei einer entspannenden Massage im Spa oder an einer Show am Abend: Ein Highlight jagt hier das nächste. Ganz günstig ist die Erlebniswelt jedoch nicht. Eine Suite für zwei Personen ist ab 750 Franken pro Nacht erhältlich.

Mexikanische Kochstunde in Puerto Morelos

Wenn dir das Getümmel an der Riviera Maya zu viel wird, bietet Mexico Lindo einen wahren Rückzugsort für Geist und Gaumen. Geführt wird die Kochschule von Alejandra Kauachi mit viel Passion für die mexikanische Küche. Im hauseigenen, regenerativen Garten pflanzt die gebürtige Mexikanerin gemeinsam mit ihrem Team Kräuter, Früchte und Gemüse an – und das auf eine nachhaltige Art und Weise, um den umliegenden Dschungel langfristig zu schützen.

Nach einer Runde durch den Garten geht es an die Arbeit. In einem fünfeinhalbstündigen Kochkurs lernen die Teilnehmenden allerlei Koch-Techniken, bereiten Salsa Verde, verschiedene Tacos, Tamales und mehr zu. So viel Kochen macht hungrig – umso schöner ist es, am Ende gemeinsam die vielen Gerichte zu geniessen. Mexico Lindo bietet von Montag bis Freitag täglich einen Kochkurs zu unterschiedlichen Themen an, diese kosten ab 125 Franken pro Person.