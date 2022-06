Garmisch-Partenkirchen : 3 Tote nach Zugunglück geborgen – weitere Opfer nicht ausgeschlossen

Die bisher bekannten Opfer des Zugunglücks in Bayern konnten bis zum Samstagmorgen geborgen werden. Die Polizei geht von einer einstelligen Vermisstenzahl aus.

Bei einer Zugentgleisung in Bayern am Freitag gab es mindestens vier Tote.

Nach dem schweren Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen sind nach Polizeiangaben drei Tote inzwischen geborgen worden. Ein weiteres Opfer war am Freitag auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben. Unter den vier bestätigten Toten befanden sich den Angaben zufolge keine Kinder.

Ein Polizeisprecher in Rosenheim hatte am Morgen noch gesagt, die bestätigten Toten befänden sich weiterhin unter einem der umgestürzten Waggons – seine Kollegen an der Unfallstelle korrigierten diese Angaben später. Die Polizei ging am Samstag von einer einstelligen Vermisstenzahl aus. Ein Polizist warnte jedoch: «Wir können nicht ausschliessen, dass auch weitere Opfer unter dem Waggon liegen.»