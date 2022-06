Münchenstein BL: 3 Typen stiegen aus dem Auto und richteten eine Waffe auf ihn

An der Tramhaltestelle Zollweiden in Münchenstein wurde am Sonntag ein junger Mann überfallen.

In Münchenstein im Kanton Baselland wurde in der Nacht auf Sonntag ein junger Mann Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls. Wie die Baselbieter Polizei am Sonntag mitteilte, wartete der 22-Jährige kurz vor ein Uhr morgens an der Tramhaltestelle Zollweiden, als ein kleiner schwarz-weisser Personenwagen vorfuhr und drei Männer ausstiegen. In der Folge bedrohten sie den Wartenden mit einer Faustfeuerwaffe, schlugen ihm ins Gesicht und entrissen ihm einen Rucksack. Anschliessend stiegen sie wieder ins Auto und flohen in Richtung Basel. Um die Tatzeit verkehrten noch Trams der Linie 10 in beide Richtungen.