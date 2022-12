Cocktail-Rezepte: 3 Christmas-Cocktails zum Nachmixen

Du hast keine Lust auf Glühwein , Punsch und Prosecco? Dann probiers mit einem unserer Christmas-Cocktails. Paulina Bastian, Siegerin Best Barkeeper Talent 2021 und Barkeeperin in der Zürcher Bar Exer, hat sich drei Drinks überlegt, die deinen Apéro aufs nächste Level hieven werden.

Im Video mixt sie ihren selbst kreierten Godmother – einen weihnachtlichen Cocktail mit Amaretto und Calvados – und einen feinen alkoholfreien Drink namens Zimtgeflüster mit Honigsirup und Zimt. Für Grinches, die mit Weihnachten so gar nichts anfangen können, hat sich Paulina einen grünen Cocktail mit Spinat, Mezcal und gebeiztem Eigelb ausgedacht.

Rezept «Zimtgeflüster», alkoholfrei

Alle Zutaten in einen Shaker geben und gut durchschütteln. Glas kühl halten, Eis hinzufügen und Drink durch Sieb ins Glas abfüllen. Santé zum alkoholfreien Genuss!

Rezept «Godmother»

Kanne oder grösseres Glas mit Eis vorkühlen. Amaretto, Calvados und Supasawa dazugeben. Je ein Teelöffel Zimtpulver und Zucker in ein Teller geben und vermischen. Glasrand mit Orange anfeuchten und in Zimt-Zucker tunken. Drink aus Kanne durch Sieb in Glas geben – mit Eis servieren. Als Dekoration kann ein Streifen Orangenschale beigelegt werden.