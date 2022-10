Wetterprobleme in Zermatt : «3 Uhr nachts kam das SMS» – so erlebt der OK-Chef die Matterhorn-Absage

1 / 3 OK-Chef Franz Julen (L.) muss die Absage der Weltcup-Premiere am Matterhorn hinnehmen. Matterhorn/Cervino Am Dienstag wird entschieden, ob November die Frauen-Abfahrt in Zermatt stattfinden kann. Es hat zu wenig Schnee. AFP

Darum gehts: Die ersten Skirennen in Zermatt müssen wegen Schneemangels abgesagt werden.

20 Minuten hat mit dem OK-Präsidenten Franz Julen gesprochen.

Die Motivation und Zuversicht für die Rennen im November sind weiter gross.

Frust statt Ski-Spektakel im Wallis. Die Weltcup-Premiere am Matterhorn kann am kommenden Wochenende nicht stattfinden. Der OK-Chef Franz Julen erklärte gegenüber 20 Minuten die Gründe für die Absage. «Auf dem Gletscher wäre die Piste rennbereit gewesen, aber im Zielbereich lag zu wenig Schnee. Dort wäre die Piste zu schmal geworden – die Sicherheit der Fahrer konnte nicht gewährleistet werden.» Man sei nicht überrascht, aber dennoch sehr enttäuscht über die Absage. «Vor allem für unser Super-Team, das in den letzten acht Monaten einen Top-Event aus dem Nichts auf die Beine gestellt hat.» Für diesen grossen Aufwand sei man leider nicht belohnt worden.

Für alle sei klar gewesen, dass wenn es in der Nacht nicht um zwei bis drei Grad abkühle, werde es nicht möglich sein, die Rennen durchzuführen. «Um drei in der Nacht kam das SMS, dass es bis auf über 3000 Meter regnet. Da wusste ich, dass wir absagen müssen.» Und so kam es dann am Morgen auch. Für die Rennen der Frauen am ersten November-Wochenende hat Julen die Hoffnung aber noch nicht aufgegeben.

«Wir Bergler geben nicht so schnell auf»

«Die Frauenrennen haben für uns die genau gleiche Bedeutung wie die Abfahrt der Männer. Wir glauben an unsere Chancen. Wir sind Bergler – und wir geben nicht so schnell auf», so der gebürtige Zermatter. Man werde die nächsten drei Tage hart dafür arbeiten, dass die Frauenrennen Anfang November stattfinden können. «Die Wettervorhersage macht Hoffnung auf eine erste Abfahrt der Frauen am Matterhorn», sagt Julen.

Am Dienstag kommt es dann zur finalen Entscheidung, ob die Abfahrt der Frauen stattfinden kann. Julen lobt ausserdem die Zusammenarbeit mit dem internationalen Skiverband (FIS), Swiss-Ski sowie dem italienischen Skiverband. «Der Austausch ist äusserst professionell und korrekt. Seit zwei Jahren spüren wir grosse Unterstützung.»