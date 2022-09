Erfolgreiche Winzerinnen: 3 Winzerinnen, die du dir merken solltest

Es sind schon lange nicht mehr nur Männer, die über Wein fachsimpeln. Und es sind auch nicht mehr nur sie, die diesen Wein produzieren. Immer mehr Töchter haben in den letzten Jahren Weingüter übernommen oder selbst eines aufgebaut. Wir stellen drei von ihnen vor:

1. Anne-Claire Schott: Schott Weine

Im Jahr 2017 hat Anne-Claire Schott in Twann am Bielersee den Betrieb ihrer Familie übernommen. Seitdem bringt die 35-Jährige nicht nur besondere im Beton-Ei vinifizierte Weine ins Unternehmen, sondern auch ihre Leidenschaft zu Kunstgeschichte auf die Etiketten der Weinflaschen.

«Für mich kann die Kreation eines Weines mit der Gestaltung eines Bildes verglichen werden. Ihre Entstehung sowie ihre Empfindung sind sehr subjektiv. Beide zeigen verschiedene Sichtweisen unserer Kultur. Es gibt nicht zwei Mal den gleichen Wein und auch nicht zwei Mal das gleiche Kunstwerk», so die Winzerin.

2. Chrissy Wittmann: The Prisoner Wine Company

Chrissy Wittmann ist Direktorin bei The Prisoner Wine Company.

Im sonnig-heissen Napa Valley hat die The Prisoner Wine Company ihren Sitz. Direktorin: eine Frau. Chrissy Wittmann entdeckte ihre Liebe zum Wein auf recht ungewöhnliche Art und Weise. Nämlich als sie in ihrer Zeit als Ökologin Boden- und Abwasserproben analysierte und daraufhin einen Master-Abschluss in Landwirtschaft machte. Dieser führte sie zum Wein.