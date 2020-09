Neuschitzer hatte in den vergangenen Jahren rund 30 Praxen aufgekauft.

Inhaber der Kette ist der österreichische Unternehmer Christian Neuschitzer. Er wurde in Italien verhaftet.

Die meisten der rund 30 Arztpraxen der Kette «Mein Arzt» haben in den letzten Tagen geschlossen (Symbolbild).

Rund dreissig Arztpraxen besitzt das Unternehmen «Mein Arzt» in der Schweiz. Die meisten davon sind im Moment geschlossen. Notfälle werden an das Ärztetelefon verwiesen. Betroffen sind tausende Patientinnen und Patienten in der ganzen Schweiz. Das berichten die Zeitungen von Tamedia.