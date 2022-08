Wechselhafte Aussichten: 30-Grad-Marke wird geknackt – ist das der letzte Hitzetag des Jahres?

1 / 5 Viele Tage bleiben zum Bööteln nicht mehr: Mit dem Septemberanfang wird das Wetter wechselhaft. 20min/Matthias Spicher Ab Dienstag soll es zu Platzregen, Gewittern und Hochnebel kommen. 20min/Matthias Spicher Anfang August war noch eine Hitzewelle über die Schweiz gezogen. 20min/Matthias Spicher

Darum gehts Der Beginn des meteorologischen Herbsts bringt wechselhaftes Wetter mit sich.

Dennoch kommt es im Verlauf der Woche immer wieder zu sonnigen Tagen mit Temperaturen bis zu 28 Grad.

Insgesamt war der August deutlich zu trocken und zu heiss.

Am Montag gibt es nochmals viel Sonne und sommerliche Temperaturen. In Zürich, Bern und Luzern wird es bis zu 27 Grad, in Basel 28 Grad und in Sitten, Lausanne und Genf wird sogar die 30-Grad-Marke geknackt. Schauer oder Gewitter gibt es am Montag, wenn überhaupt, im Nordtessin und im Berninamassiv.

Kaltfront und Gewitter, dann wieder Sonne

Pünktlich zum meteorologischen Herbstbeginn am 1. September muss sich die Schweiz jedoch auf wechselhaftes Wetter einstellen, wie Meteonews berichtet. Schon am Dienstag soll es zu Platzregen und Gewittern kommen. Selbst örtliche Überflutungen liessen sich aufgrund der teils extrem grossen Regenmengen nicht ausschliessen. In der Nacht zum Mittwoch ziehe eine Kaltfront über die Alpennordseite.

In den Tagen danach wechseln sich Sonnenstrahlen, Gewitter und Hochnebel ab. Sind für den Freitag und Samstag noch vielerorts Regen und Gewitter angesagt, bringt der nächste Sonntag jedoch wieder Sonnenschein und Temperaturen bis zu 28 Grad. Für den nächsten Wochenstart soll vereinzelt gar wieder die 30-Grad-Marke geknackt werden, bevor es wieder kühler und regnerischer wird.

Der August war zu heiss und trocken

Insgesamt war der August – wie auch schon der Juni und Juli – mit einer durchschnittlichen Temperaturabweichung von 1,8 Grad deutlich zu warm. Auch kam es zu überdurchschnittlich vielen Hitzetagen. Mit wenigen Ausnahmen war es zudem viel zu trocken. So fiel im Durchschnitt schweizweit mehr als ein Drittel weniger Niederschlag als normal. Besonders betroffen von der Trockenheit waren das Wallis, das Tessin und das Bündnerland.

Zu Anfang des Monats kam es zu einer Hitzewelle, die in Genf zu einer Maximaltemperatur von 38,3 Grad führte. In Gösgen SO wurden Anfang August 37,4 Grad gemessen, in Würenlingen AG 37,3 Grad. Dennoch erscheint der August nicht unter den zehn wärmsten je gemessenen Augustmonaten.